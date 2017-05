Kommentator: Løkkes økonomiske politik er ved at smuldre

Trekløverregeringen har svært ved holde på den folkelige tilslutning, fordi parløbet mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti presser dem til at opgive en række politiske ambitioner.

Senest blev det bevist søndag, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) meddelte, at regeringen dropper at hæve pensionsalderen yderligere.

- Hele rygraden i regeringens økonomiske politik er ved at smuldre. Når man ser på regeringsgrundlaget, bliver det stort set umuligt at leve op til måltallene om at øge beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer.

- Når man ser på de finansieringskilder, som Løkke-regeringens egen 2025-plan opererede med, var der tre store investeringskilder, der skulle sættes i værk.

- Det var en SU-reform, beskæring af rentefradraget og en forhøjelse af pensionsalderen. SU-reformen er udskudt, og de to andre ting er faldet til jorden med et brag. Det er dybt alvorligt for regeringen, siger Helle Ib.

VLAK-regeringen forventes at præsentere i en ny og opdateret 2025-plan den kommende uges tid.