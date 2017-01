Kommentator: Flad boligskat har ikke en kinamands chance

- Det har ikke en kinamands chance for at blive til noget. Og det ved regeringen godt. De gør det kun for at kippe med flaget og for at sende et signal til deres vælgere: Det var det her, vi ville, siger han.

- Det er ren borgerlig markedsføring, tilføjer han.

I det nuværende system bliver boliger over tre millioner kroner beskattet hårdere, men det skal der altså gøres op med i det nye system ifølge regeringen.

Regeringen skal dog fortsat finde flertal for dets forslag. Det kan vise sig at blive en udfordring, da det kan blive svært at opnå enighed om.

- I folketingssalen hersker der et klart flertal for, at der skal være et knæk på skalaen, og nu bliver det spændende, hvor stort det bliver, siger Hans Engell.

Hans Engell understreger, at alle parter naturligvis har en interesse i et forlig. Det store spørgsmål er derimod, hvor meget de enkelte partier kommer til at give sig.

Og her spiller efterårets kommunalvalg en central rolle, mener Hans Engell.

- Kommunalpolitik er for Liberal Alliance helt uden betydning. Sådan er det ikke for Søren Pape, der har 13 konservative borgmestre, han skal tage hensyn til.

- Som styrkeforholdet er lige nu, ser det ud til, at det bliver De Konservative, der kommer til at sluge flest kameler.

Indtil et nyt system træder i kraft, formentlig efter 2020, skal grundskylden og ejendomsværdiskatten fastfryses i kroner og øre.

Allerede i november blev partierne enige om et nyt vurderingssystem for ejendomme.