Kommentator: DF sender topskatteadvarsel til regeringen

- Det er en meget klar advarsel til regeringen, siger Helle Ib.

Selv om det er velkendt, at Dansk Folkeparti er imod topskattelettelser, betyder timingen af Thulesen Dahls udtalelse, at regeringen kommer under nyt pres, mener Helle Ib.

Regeringen ventes nemlig at komme med et udspil til skatteændringer til efteråret. Og Helle Ib fortæller, at der har været stor uenighed i regeringen om, hvordan snittet skal lægges.

Mens Liberal Alliance har talt for et ambitiøst udspil, frygter Venstre at løbe ind i et politisk nederlag, hvis regeringen foreslår markante skattelettelser, som der ikke er flertal for.

- Jeg synes dog ikke, at Kristian Thulesen Dahl er 100 procent afvisende. Han siger dog, at han vil møde op til forhandlinger.

- Men jeg føler mig helt overbevist om, at der ikke kommer til at ske noget med selve topskatteprocenten, siger Helle Ib.

- Hvis DF overhovedet skulle gå med til at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat, bliver det en meget beskeden forhøjelse, forudsiger Helle Ib.

Regeringen må forsøge at lette skatten på anden vis. For eksempel i bunden eller ved lavere registreringsafgift eller licens, vurderer Helle Ib.

Venstre gik faktisk til valg på netop at lette skatten i bunden, påpeger hun.

- Men selvfølgelig vil det være et gigantisk nederlag for Liberal Alliance, som har gjort lettelser af topskatten til en absolut mærkesag.

- Men LA har i nogen tid været i gang med at forandre fortællingen om, hvad partiet skal måles på.

- Når man når frem til valget, vil man gerne kunne fortælle vælgerne, at de har fået billigere registreringsafgift, lavere licens og måske også lempelser af en række andre skatter og afgifter.