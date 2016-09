Kommentator: DF og S-affære rykker endnu ikke dansk politik

Selv om DF og S sværmer for hinanden og vil samarbejde mere, så er det endnu ikke noget, der for alvor rykker magtbalancen i dansk politik. Det vurderer Helle Ib, politisk kommentator ved dagbladet Børsen.

- Det er klart, at når vi har at gøre med to partier, der mønstrer så stor tilslutning blandt vælgerne, så ville det dramatisk kunne forandre magtforholdene i dansk politik.

Men det vil ikke komme til at ske i de kommende år, vurderer hun.

- Selv om der er kraftige tilnærmelser i øjeblikket, så må man hæfte sig ved, at DF har sagt, at Lars Løkke Rasmussen fortsat er partiets statsministerkandidat.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har på det seneste appelleret til en alliance mellem Folketingets tre største partier - V, DF og S - i de økonomiske 2025-forhandlinger.

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, kvitterer i søndagens Politiken med at konstatere, at partierne har et godt og tillidsfuldt samarbejde, og at tiden med fasttømrede røde og blå alliancer er forbi.

Ifølge Helle Ib har de to partiformænd hver især en kæmpe strategisk interesse i at gå sammen om nogle politikområder.

DF vil gerne sende et signal til vælgerne om, at det er Liberal Alliance, der bærer ansvaret for sammenbruddet i blå blok. At partiet er i arbejdstøjet og sagtens kan være med til at finde store brede løsninger i dansk politik.

Samtidig har Socialdemokraterne som måske kommende regeringsparti også en interesse i at kunne indgå brede forlig og dermed være mindre sårbar over for krav fra Enhedslisten og De Radikale.

- Vi har at gøre med to partier, der konkurrerer meget om de samme vælgere.

- Og vi har at gøre med et socialdemokrati, der gennem årtier har forsøgt at finde ud af, hvordan de skal håndtere konkurrencen fra Dansk Folkeparti. Skulle man isolere dem, håne dem eller genere dem. Eller skulle man prøve at omfavne dem. Der er det altså så det sidste, man prøver nu, siger Helle Ib.