Kommentator: DF og LA har et enormt behov for drama

- Lige nu ser vi en lang række udmeldinger fra både Samuelsen og Thulesen Dahl, som jeg mener, at man skal passe på med at lægge for meget i. Vi taler jo her om forhandlinger, der jo sådan set slet ikke er begyndt.

- I det her skal man huske på, at både Samuelsen og Thulesen Dahl åbenbart har et enormt behov for at køre det her drama helt op, siger Troels Mylenberg.

Anders Samuelsen fastholdt lørdag i et interview med TV2, at Liberal Alliance står fast på kravet om en topskattelettelse på fem procentpoint.

Han sagde dog ikke, at han vil gå så langt som at stille et mistillidsvotum til regeringen, hvis hans skattekrav ikke går igennem.

Partilederen har ellers tidligere sagt, at han var parat til at vælte regeringen, hvis ikke skatten blev sænket fem procentpoint for alle, der betaler topskat.

Men lørdag nøjedes Samuelsen altså med at konstatere, at han ser frem til forhandlingerne i blå blok, som han mener vil kunne falde ud til LA's fordel.

Men Troels Mylenberg har svært ved at vurdere, om LA-lederen er ved at bløde op.

- Jeg vil være meget påpasselig med at sige, hvor højt i træet han sidder. Jeg hæfter mig dog ved, at han siger, at intet er ændret for ham.

- Men mest af alt minder det her om to boksere, der mødes til pressemødet inden kampen. De puster sig op og kigger hinanden dybt i øjnene for at skabe opmærksomhed om kampen, lyder det fra Troels Mylenberg.