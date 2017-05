Kommentator: DF holder hånden over Støjberg i barnebrudesag

Det er alvorligt, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) tilsyneladende trodsede juridiske anbefalinger, da hun beordrede asylcentre om at adskille mindreårige brude fra deres ægtefæller.

Men der er ikke udsigt til politiske konsekvenser. Det vurderer politisk kommentator Erik Holstein, Altinget.

- På det formelle plan er det en meget alvorlig sag for Inger Støjberg. En minister må ikke give ordrer, der ser ud til at være ulovlige. Man må heller ikke give forkerte oplysninger til Folketinget. Så kan man simpelthen komme i konflikt med ministeransvarlighedsloven.

- Men på den anden side skal det altid afgøres politisk. Dansk Folkeparti bakker op om Støjberg, så det er svært at se, at der kan etableres et politisk flertal for en sanktion mod hende, tilføjer han.

Efter ugers diskussion om barnebrude på asylcentre beordrede Inger Støjberg i februar 2016, at ingen asylansøgere under 18 år måtte bo med deres samlever.

Ifølge Politiken blev ministeren ellers flere gange advaret om, at ordren kunne være i strid med lovgivningen, da det ellers ville kræve en individuel vurdering fra sag til sag.

Og Inger Støjberg erkender, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling af sagerne ud af den instruks, der blev sendt til asylcentrene.

Men sagen har altså ikke udsigt til at få politiske konsekvenser for Inger Støjberg. Heller ikke når det handler om folkedomstolen, tror Erik Holstein på, at sagen vil forfølge hende.

- Jeg er ret sikker på, at det ikke vil vække den store røre i befolkningen, fordi de fleste nok vil mene, at det er meget rimeligt at følge dansk lovgivning, når det handler om barnebrude, siger han.