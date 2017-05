Kommentator: Carl Holst har intet at tabe i sag om Skat

Den liberale politiske kommentator Jarl Cordua mener dog, at det slet ikke behøver være så opsigtsvækkende endda, at Holst sætter sig op imod partiledelsen.

Det er bemærkelsesværdigt, når Venstres Carl Holst over for Berlingske går stik imod partiets holdning og kræver en kulegravning af de mange skandaler i skat.

- Man skal passe på med at gøre det til taktik. Man kunne jo forestille sig, at han rent faktisk mente, at der var et problem i Skat, som skulle undersøges.

- Problemet med det er selvfølgelig, at det virker illoyalt. Men Carl Holst mødte ikke megen loyalitet fra partiets ledelse, da han stod i sit livs politiske stormvejr.

- Derfor føler han sig nok ikke bundet af ret meget den vej, siger værten på radioprogrammet "Cordua & Steno" på Radio 24syv.

Han mener, at man skal se Holsts udmelding i lyset af, at den tidligere reigonsformand forsøger at genskabe sin politiske profil efter en række sager, der kulminerede med hans afgang som forsvarsminister.

- Han er i en proces, hvor han forsøger at sandblæse sig selv og sit politiske renommé.

- Og her kan denne sag være en måde at vise, at han først og fremmest er på borgernes side og ikke på partiets side.

- Det er en sag, hvor han kan gøre det klart for nogle flere, at han er gået ind i politik af de rigtige grunde, mener Jarl Cordua.

Og hvis den analyse passer, bliver det svært for ledelsen at få Carl Holst ind i geledderne igen.

- Carl Holst er en stædig rad og en selvbevidst herre. Derfor kan det her også gå hen og blive også lidt giftigt for Venstre.

Både skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, afviser at der er brug for en større undersøgelse af Skat.

De mener, at det er vigtigere at kigge fremad og løse de problemer, som findes her og nu.