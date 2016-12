Kolleger til dræbt sosu-assistent vil have højnet sikkerhed

Brevet er fredag indrykket som en annonce i avisen Politiken.

- Kære Lars Løkke. Vores kollega Vivi er ikke med, når vi træder ind i det nye år. I marts mistede hun livet på bostedet Lindegården, skriver kollegerne i annoncen.

Formålet er at få råbt Løkke op, for der er ifølge kollegerne akut behov for tiltag i både psykiatrien og socialpsykiatrien, som bostederne hører under.

Det fortæller Mia Hansen, som er socialpædagog på Lindegården.

- Jeg oplever, at kommunerne gør deres for at forbedre forholdene, men på det store plan i psykiatrien mangler der hænder og sengepladser over hele landet, siger hun til Avisen.dk.

I oktober i år aftalte regeringen og satspuljepartierne at afsætte 400 millioner kroner over de næste fire år til en handlingsplan, der skal forebygge vold på landets botilbud.

Den plan er bare ikke solid nok, hvis problemerne i psykiatrien skal til livs, mener Mia Hansen.

Derfor skriver hun og kollegerne i det åbne brev, at der endnu ikke er sket noget, "der kan forhindre et nyt drab i 2017".

- Vi er utrygge ved de arbejdsforhold, vi har, fordi man går på arbejdet med livet som indsats. Man bliver udsat for vold og trusler, og jeg oplever kolleger, der bliver sygemeldte, fordi de har været udsat for vold og trusler, forklarer Mia Hansen.

Hun er også nervøs for det kommende år, fordi de fem specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, der skal oprettes som et led i handlingsplanen, først er klar i 2018.

Men indtil det lovgivningsmæssige og bygningsmæssige omkring de nye specialiserede enheder er klar, skal sikkerheden nok forbedres, forsikrer Venstres socialordfører, Carl Holst.

- Alene i 2017 har man afsat knap 70 millioner kroner ud af de 400 millioner kroner, og de skal forsøge at imødegå nogle af de udfordringer, som Mia hun påpeger, siger han.