Kolding: Hvor vil de andre partier placere politiskole

Justitsministeren har åbnet op for, at den nye politiskole kan ligge andre steder end i Herning. Udmeldingen giver Koldings borgmester håb om, at det snart bliver afgjort, hvilken by der får projektet.

- Jeg ser frem til, at alle Folketingets partier reelt tager ansvar for, hvor skolen skal placeres, siger Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V).

- Jeg har stadigvæk til gode at høre en politiker fra andre partier end Venstre pege på en konkret placering. Det er det, jeg afventer og beder om. Nu har det her været trukket langt nok rundt i manegen, lyder det.

Han kalder den politiske diskussion om placeringen af politiskolen for "uskøn".

- Det har været noget politisk rod, hvor nogen har brugt sagen til at markere sig selv mere end egentlig at sige, hvad de reelt vil.

- Jeg håber, at man nu vil stå sammen om at få lukket den her og få skabt den politiskole, vi har brug for, lyder det.

Jørn Pedersen mener, at Trekantområdet i Sydjylland, som er området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt, ville være et perfekt sted at placere politiskolen.

Men han vil ikke lægge mere energi i at overbevise politikerne om det, før partierne kommer med nogle seriøse bud på, hvor skolen skal ligge.

- Trekantområdet ligger i centrum af Danmark, og derfor har vi budt seriøst ind på det her. Og de bud står da naturligvis ved magt.

- Men vi kan ikke kaste flere ressourcer ind i det her, før vi ved, at det er en reel mulighed, at skolen kan ligge her, siger borgmesteren.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har indkaldt til møde i forligskredsen mandag.

Det er de tre regeringspartier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der er med i aftalen om en ny politiskole i Vestdanmark.

I november meldte regeringen ud, at den ville have politiskolen til at ligge i Herning. Men torsdag aften sagde justitsministeren, at det ikke nødvendigvis behøver at være sådan.