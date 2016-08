Efterspørgslen på kød vokser, og samtidig er kødproduktionen en stor belastning for miljøet. Derfor er der brug for alternative proteinkilder. Det har fået interessen for industriel insektproduktion i Europa til at stige.

Kok: Børn smager gerne insekter- voksne er udfordringen

Det er svært at lave mad med melorme og græshopper, men vi skal lære det for miljøets skyld, siger kok.

Udfordringen er, at allerede inden vi har sat tænderne i en melorm eller en græshoppe, har vores hjerne stoppet os ved tanken om, at det er insekter, vi skal til at spise.

Det fortæller kokken, som blandt andet har skrevet en kogebog med insektopskrifter.

- Jeg har testet det i nogle år og har erfaret, at helt små børn, eksempelvis min datter, bare smager på insekterne og spiser dem, hvis det smager godt. Min datter elsker det, og hvis de har øjne, så synes hun, det er det fedeste i verden, siger Rasmus Leck Fischer.

- Hun har det ikke ligesom voksne, som kan blive dårlige, bare de hører ordet insekter. Den modstand er den største udfordring, siger han.

- Det kræver næsten ikke noget at producere insekter, det lugter ikke og kræver næsten ingen vand. Tallene taler for sig selv og er ikke til at diskutere. Vi skal bare lære at bruge det rigtigt, siger Rasmus Leck Fischer.

Sidste år blev en dansk insektfarm etableret, og mandag er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på besøg på den danske insektfarm Heimdal Intofarm ApS.

Men hvordan får ministeren den almindelige dansker til at spise insekter?

- Man må ikke slå folk i hovedet og sige, at nu skal man spise insekter. Man skal heller ikke sige, at det er den nye erstatning for kød, fordi det er det ikke, siger Rasmus Leck Fisher, som blandt andet har arbejdet på Dragsholm Slot og restauranter i Frankrig og Spanien.

- Vi skal forske i, hvordan man laver mad med insekter, for det er en svær råvare. Det er ikke bare den nye havtorn, ramsløg, eller hvad vi ellers vil have på markedet.

Hvis man hjemme i køkkenet har lyst til at give sig i kast med at spise kryb, anbefaler Rasmus Leck Fischer, at man starter med at friturestege enten melorme eller fårekyllinger for at spise dem som snack.