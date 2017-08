Københavns lokalpoliti: Byen er ikke mere utryg end normalt

To tilfældige unge mænd er det seneste døgn blevet ramt af skud i den optrappede bandekonflikt mellem banden Loyal to Familia og en gruppering omkring Mjølnerparken på Nørrebro.

Så for almindelige mennesker er der ikke grund til at være mere utryg end normalt i København, understreger lederen af byens lokalpoliti, vicepolitiinspektør Jakob Vilner.

- Det er ganske ulykkeligt, at uskyldige mennesker bliver ramt i en konflikt mellem to grupperinger, der skyder på hinanden i det offentlige rum. Men min vurdering er, at man ikke skal være mere utryg, end man plejer at være.

Dog bør unge mænd tænke sig om, lyder opfordringen fra politiet.

Færdes man i de udsatte områder på Nørrebro og Tingbjerg kan det for eksempel være klogt at undgå hættetrøjer med store symboler, der kan misforstås som bandemærker.

- Man skal bruge sin sunde fornuft, hvis man bevæger sig ind i de områder som ung mand mellem 17 og 25 år, siger Jacob Vilner.

- Man bør ikke vise nogen tegn på, at man hører til den ene eller den anden gruppering, men bare være sig selv.

Han vil dog ikke fraråde at færdes i de berørte områder efter mørkets frembrud.

Frem til 17. august er der indført visitationszone i de berørte områder. Det betyder, at politiet uden videre kan visitere folk og se, om de har ting på sig, der tyder på, at de er bandemedlemmer.

Ud over skydevåben kan det for eksempel være baseballbat, knive eller cykelkæder.

Politiet håber, at de inden 17. august kan have fået fat i så mange bandemedlemmer, at der igen er ro i København.

- Det er Københavns Politis højeste prioritet at få lagt det her ned så hurtigt som muligt, understreger Jakob Vilner.

- Vi vil skrue rigtig meget op for indsatsen. Og så håber vi på, at vi kan få fat i nogle af hovedaktørerne i den her konflikt og få puttet dem i fængsel.

Vicepolitiinspektøren opfordrer i øvrigt københavnerne til at opføre sig, som de plejer. Han glæder sig over, at der lørdag eftermiddag er fyldt med solbadende mennesker i Nørrebroparken og andre steder i bydelen.

- Det er et supergodt signal, siger Jakob Vilner.