Københavns Universitet tager doktorgrad fra Milena Penkowa

Det skyldes, at Københavns Universitet aldrig ville have behandlet doktordisputatsen fra 2004, hvis Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet dengang havde vidst, at Penkowa havde forfalsket dokumenter i sin første disputats fra 2003.

Hun trak senere afhandlingen tilbage.

Alle medlemmer af Akademisk Råd er enige om beslutningen, oplyser Københavns Universitet tirsdag.

Jasper Steen Winkel, vicedirektør på universitetet, kalder det "helt usædvanligt og ekstraordinært", at en forsker mister sin doktorgrad.

- Penkowa-sagen er på alle måder en usædvanlig sag. Universitetet har sagt fra starten, at vi ville følge sagen helt til dørs og vende hver en sten. Det er vi ved at have gjort nu syv-otte år senere, så jeg mener bestemt, at vi har været grundige i vores arbejde, siger han.

Sagen begyndte, efter at Milena Penkowa i 2003 afleverede en disputats, som indeholdt data om rotteforsøg, hun ikke havde gennemført.

Hun trak den tilbage, men i 2016 sagde Østre Landsret, at hun havde begået dokumentfalsk. Da forholdet var forældet, blev hun ikke straffet.

Milena Penkowa indleverede en ny disputats i 2004, som ikke indeholdt data om rotteforsøg. Det var denne afhandling, som Københavns Universitet tildelte hende en doktorgrad for, og som de nu tager tilbage.

- Vi vurderer, at der er manipuleret forskningsdata tilbage i 2003. Hvis fakultetet havde været klar over det på det tidspunkt, havde Penkowa aldrig fået lov til at indlevere en doktorafhandling. Det er det, vi tager konsekvensen af nu, siger Jasper Steen Winkel.

Det er drastisk at fratage en doktorgrad, og vicedirektøren har ikke oplevet det tidligere.

- Jeg erindrer ikke, at det nogensinde er sket før, at man har frataget en doktorgrad, siger han.

Ifølge Jasper Steen Winkel kan Milena Penkowa ikke appellere afgørelsen fra Akademisk Råd. Hun kan anlægge et civilt søgsmål mod Københavns Universitet, hvis hun ønsker det.