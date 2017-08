Københavns Politi forlænger og udvider visitationszone

Visitationszonen blev oprettet i et område omkring Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg som svar på, at der i en periode havde været flere skyderier og knivstikkerier i området.

Skudepisoderne er dog fortsat på trods af visitationszonen.

Onsdag aften blev en 24-årig mand ramt af skud i Københavns Nordvestkvarter. Det var det fjerde skyderi i København på godt en uge.

Ifølge politiet står banden Loyal to Familia på den ene side af bandekonflikten. Det er mere uklart, hvem de står over for. Men ifølge Jørgen Skov er det en gruppering, der holder til i Mjølnerparken.

Målet med visitationszonen er at skabe tryghed for borgere i området ved at forhindre, at personer bærer eller besidder våben.

Med visitationszonen kan politiet foretage stikprøvevis visitation af alle personer i hele området uden at have en konkret mistanke.

Ifølge Jørgen Skov har Københavns Politi flere end 300 gange benyttet sig af retten til at visitere personer, dog uden at det har ført til "ret mange beslaglæggelser".

- Vi håber, at man vælger ikke at bære våben, og det er også det, som vi ser. I stedet gemmer de våben i området. Så de går ikke rundt bevæbnet, men har adgang til våben i området, forklarer Jørgen Bergen Skov til TV2.

Siden 20. juli har politiet således beslaglagt 15 skydevåben og knive, der har været gemt i buske, elevatorer og loftrum.

Politiet vil torsdag inden klokken 12 oplyse, hvor visitationszonen udvides til.