Københavnerne står først i køen væk fra kirken

- Når folkekirken mister medlemmer, så er det et produkt af noget, som skete for mange år siden, hvor man kunne se, at danskernes religiøsitet var dalende, og vi ser stadig den dag i dag eftervirkninger af det, siger religionsforsker Peter Lüchan til DR P4 København.

Den nyhed vækker ikke glæde i Vor Frue Kirke i København.

- Det er alvorligt nok, og det kan godt bekymre.

- Men det får os bare til at prøve at formidle kristendommen med alt det, der i øvrigt optager os kulturelt og musikalsk, siger domsprovst Anders Gadegaard til DR P4 København.

Mens det er fint, at kirken forsøger nye ting, så vil det ikke hjælpe på kort sigt, siger Peter Lüchan til DR.

- På kort sigt kan man ikke gøre noget, men hvis man vil modarbejde det på lang sigt, så er man nødt til at have en bredere kontaktflade med befolkningen, mener religionsforskeren, der forudser, at udsivningen af medlemmer vil stabilisere sig på et tidspunkt.

- Hvis vi kigger på andelen af danskere, som tror på gud, så ligger antallet lige omkring 60 procent. Vi må gætte på, at folkekirkens medlemmer kommer til at stabilisere sig på lige omkring de 60 til 70 procent, siger han.

Siden 2002 er andelen af danskere, der er medlem af folkekirken, faldet fra lidt over 84 procent til altså nu 75 procent.

I 2016 meldte små 25.000 danskere sig ud af folkekirken, det højeste tal længe.