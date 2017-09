Københavner-borgmester: Min bryllupsbooking skal undersøges

Det skriver BT på baggrund af en udtalelse fra den radikale borgmester til avisen.

Tirsdag blev Anna Mee Allerslev kritiseret for at have lånt Rådhushallen i Københavns Rådhus gratis i forbindelse med et privat bryllup i slutningen af juli 2017.

Lånet var muligt, fordi gruppeformændene i kommunens borgerrepræsentation har aftalt en administrativ praksis, der tillader folkevalgte at benytte Rådhushallen til bryllupper.

- Hvis det viser sig, at grundlaget for Borgerrepræsentationens regler ikke har været korrekt, forventer jeg at modtage en indstilling på, hvordan vi hurtigst muligt retter op på det, som jeg selvfølgelig vil følge, skriver hun i et svar til BT.

Skatteeksperter har vurderet, at værdien af lokalelånet skal opgives som indkomstskat på 65.000 kroner, og det agter Anna Mee Allerslev ifølge BT at gøre.

Derudover vil beskæftigelsesborgmesteren betale 17.316,25 kroner tilbage for maden til en fødselsdagsreception, som hun holdt i 2014 i forbindelse med hendes 30-års fødselsdag.

Anne Mee Allerslev skriver i den forbindelse:

- Sekretariatet fulgte reglerne for officielle, offentlige runde fødselsdagsreceptioner. Derfor sendte de ikke regning videre dengang. Men jeg har i dag betalt for forplejningen kr. 17.316,25 til receptionen, da jeg ikke vil have, at dette kommer til at skygge for mit politiske virke, skriver hun.