Knas i ægteskabet førte til hustrudrab i Greve

Et ønske om skilsmisse og kontakt med andre mænd var efter alt at dømme grunden til, at 32-årige Thanh Diem Hang Ho blev kvalt i sin seng i december i fjor.

Det er under sagen kommet frem, at kvinden ville skilles, og at hun så andre mænd. Og det var hendes mand klar over.

Det var Dan Gandrup Christensen selv, der 10. december om formiddagen kontaktede Midt- og Vestsjællands Politi. Han fortalte, Thanh Ho lå død i sengen i hjemmet på Tjurgården i Greve.

På gerningsstedet fattede politiet mistanke til Dan Christensen, og han blev anholdt.

I første omgang blev han sigtet for vold med døden til følge. Det er en mildere sigtelse end en sigtelse for manddrab. Det var også på baggrund af den sigtelse, at manden blev varetægtsfængslet den 11. december.

Men da der i marts blev rejst tiltale i sagen var anklagemyndigheden nået frem til, at der var tale om manddrab.

I anklageskriftet lyder det, at Dan Gandrup Christensen "på ukendt vis" har spærret for Thanh Hos luftveje, og at hun af den grund mistede livet.

Retten har i sin afgørelse lagt vægt på, at både Thanh Ho og Dan Christensen havde friske skader på kroppen. Derudover har man lagt vægt på, at Dan Christensen var den eneste voksne i hjemmet.

Sammen har parret to børn. De er efter morens død blevet anbragt.

Dan Gandrup Christensen har under sagen nægtet sig skyldig, og han valgte umiddelbart efter domsafsigelsen at anke dommen til Østre Landsret. Her forlanger han at blive frifundet.

I sager om forsætligt drab ligger straffen i udgangspunktet på 12 års fængsel. Tidligere blev drab i familieforhold straffet lidt mildere, typisk med 10 års fængsel.

Men den praksis blev ændret for nogle år siden, og Retten i Roskilde har med tirsdagens dom valgt at straffe mand med den normale straf i den slags sager. Retten har vurderet, at der ikke har været grund til at fravige udgangspunktet på de 12 år.

Ud over fængselsstraffen indeholder dommen en frakendelse af Dan Gandrup Christensens ret til at arve Than Ho.