Knap halvdelen af danskerne ved ikke at der er kommunalvalg

A hva' for et valg?

Hele 44 procent af de adspurgte svarer, at de ikke ved, hvad valget, som bliver afholdt 21. november, handler om. Det gjaldt for 34 procent i 2013.

At opmærksomheden er dalet kan hænge sammen med, at indsatsen for at øge stemmeprocenten ikke er skudt i gang, mener Kasper Møller Hansen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Ved kommunalvalget i 2013 var der en enorm opmærksomhed, og det lykkedes at få flere til at stemme. Alle kommuner oplevede en stigning i valgdeltagelse, siger han til Momentum.

Landets unge mennesker har mindst viden om valget, hvor 63 procent af de 17- til 24-årige ikke ved, hvad valget handler om.

- Der er behov for at tænke på, at omkring 230.000 unge skal sætte deres kryds for første gang, og det er afgørende, at de bliver gjort opmærksom på valget, siger Kasper Møller Hansen.

I Sønderborg forsøger kommunen at gøre unge opmærksomme på, at de skal træffe et demokratisk valg til efteråret, fortæller Betina Wichmann Knudsen, der er chef for byråds- og direktionssekretariatet.

- De ved ikke, at der er et kommunalvalg. De ved ikke engang, at de kan stemme. Udgangspunktet er nul i modsætning til de ældre årgange, som godt ved, hvad det handler om, siger hun.

For at styrke den demokratiske deltagelse har kommunen indført en række initiativer, som skal give unge viden.

- Vi prøver at tale de unges sprog og møde dem, hvor de er. For eksempel på de sociale medier.

- Vi har holdt en forfest for at vække deres interesse. Vi kaldte det en forfest til valget, fordi det er en fest for demokratiet. Sådan fik vi dem i tale, siger hun.

Tirsdag 21. november skal danskerne sætte kryds og vælge, hvem der skal indtage posterne i landets 98 kommunalbestyrelser og fem regionsråd.