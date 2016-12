Knap 1000 mennesker har fået kontanthjælp i 20 år i træk

For 935 personer har kontanthjælp betalt for husleje, mad og andre regninger uafbrudt i løbet af de seneste to årtier.

Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet ifølge Børsen.

Det er ikke meningen, at kontanthjælp skal sættes ind på en persons bankkonto så mange år i træk, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Han vil derfor se på, om andre ydelser i stedet skal i spil.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at man kan være på kontanthjælp i 15 og 20 år. Vi skal have vendt bunkerne og så, om der er nogen, der er i kontanthjælpssystemet, som ikke skal være der, siger han til Børsen.

Ministeren er ikke parat til at sætte et loft over, hvor mange år en person skal kunne modtage kontanthjælp.

Der er afsat 250 millioner kroner fra satspuljen til at undersøge, om kontanthjælpsmodtagere reelt skal have ydelsen, eller om de i stedet bør flyttes over på en anden ydelse.

Hvis en person kæmper med alkoholisme eller en psykisk sygdom ville det for eksempel give mening at tage kontanthjælpen og erstatte den med en anden ordning.

Argumentet er, at man skal være til rådighed for arbejdsmarkedet eller deltage i aktiviteter for at komme tilbage i arbejde for at få kontanthjælpen. Kæmper man med misbrug, er det svært at begå sig på en arbejdsplads.