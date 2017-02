Klovn vender tilbage til tv-skærmene med ny sæson

Efter at have holdt pause fra de danske tv-skærme siden 2009, hvor det i mellemtiden er blevet til to spillefilm, vender serien nemlig tilbage til der, hvor det hele startede.

Således afslører makkerparret på tv2.dk, at de har en syvende sæson af serien i støbeskeen.

- Vi glæder os virkelig meget til at vende tilbage til det gode gamle velkendte Klovn-univers med nye ideer. Vi er meget inspirerede. Det bliver et brag af en sæson syv, siger Casper Christensen til tv2.dk.

Det er knap 12 år siden, at "Klovn" første gang kunne ses i tv, men komikerne er enige om, at der stadig er masser af historier, der endnu ikke er fortalt, og de glæder sig til igen at bruge tv-mediet til det.

- Ja, vi har savnet de små historier. Igennem tre spillefilm (To Klovn-film og komedien "Dan-Dream", red.) har vi arbejdet med det store drama og de store følelser, hvor alt er på spil. Det har været sjovt, men også voldsomt.

- Nu glæder vi os til at vende tilbage til hverdagen og grine af de små ting. Hvor et helt afsnit kan gå med at fange en muldvarp eller klage over en fordærvet pebersovs. Og så gøre det til et stort problem, siger Casper Christensen og Frank Hvam ifølge tv2.dk.

Den syvende sæson af serien får efter planen premiere næste år.