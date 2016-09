Regeringen tager i sin 2025-plan ikke højde for krav om reduktioner i udledningen af drivhusgasser, som er på vej fra EU. Men det afviser energi-, klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V).

Klimaråd: Regeringen forbigår EU's klimakrav i 2025-mål

Ifølge Information lægger EU-Kommissionen op til, at Danmark skal reducere CO2-udslippet på blandt andet transport, landbrug og boligopvarmning med hele 39 procent i 2030 i forhold til udledningen i 2005.

Det mener formanden for det uafhængige ekspertorgan Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

Regeringen tager i sin 2025-plan ikke højde for krav om reduktioner i udledningen af drivhusgasser, som er på vej fra EU.

Men reduktionskravet bliver slet ikke nævnt i 2025-planen.

Og det undrer Peter Birch Sørensen, der ud over at være formand for Klimarådet også er professor i økonomi på Københavns Universitet.

- Det er vanskeligt at forestille sig, at man kan nå det her markante reduktionskrav, uden at instrumenter som afgifter, tilskud og skatter bliver taget i brug.

- Det vil have konsekvenser for de offentlige finanser, og derfor vil det være naturligt at nævne problematikken i en plan, der rækker til 2025, siger han til Information.

EU-Kommissionen kom med sit udspil i juli.

Hos regeringen er forklaringen på, at EU-kravene ikke er regnet med i 2025-planen, at kommissionens mål stadig er helt nye. Og da de ikke er endeligt vedtaget endnu, kan Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet endnu ikke lave regnestykket.

- Først skal vi have regnet på, hvilken opgave vi står overfor. Og så skal vi se, hvilket udspil der endeligt bliver sat på plads i EU. Vi er en postgang for tidligt ude her, siger energi-, klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) til Information.

Men den køber Klimarådet ikke.

- Det har været kendt i flere år, at der kommer væsentlige reduktionskrav fra EU, og derfor kan det ikke komme som en overraskelse.

- Selv om forhandlingerne er i gang, vil resultatet være i nogenlunde samme størrelsesorden. Og derfor kan vi lige så godt begynde arbejdet alligevel, siger Peter Birch Sørensen.