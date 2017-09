Klimaminister øjner milliarder efter besøg fra Kina

Det er første gang, at en kinesisk energiminister har besøgt Danmark, og Lilleholt er ovenud tilfreds med det hidtidige udbud.

- Besøget er mundet ud i en stor samarbejdsvillighed fra Kina i forhold til dansk udvikling af energiteknologiske løsninger, siger ministeren.

Tre konkrete ting er der indtil videre kommet ud af besøget fra Kina, som især er interesseret i vindenergi.

Lilleholt og de førende danske energivirksomheder skal til Kina i foråret 2018 i et eksportfremstød med fokus på havvind.

Danmark og Kina vil arbejde på at lave en dansk-kinesisk havvindmøllepark i Kina, og der skal oprettes et fælles test- og demonstrationscenter for havvind i Kina.

VLAK-regeringens mål er at fordoble eksporten af energiteknologi fra cirka 70 milliarder kroner i 2015 til mindst 140 milliarder kroner i 2030.

- Der er enorme muligheder på det kinesiske marked. Kina har store ambitioner med hensyn til omstilling til grøn energi. Og der ser jeg, at Danmark kommer til at spille en central rolle, siger Lilleholt.

Han vil endnu ikke gisne om, hvor meget en investering i Kina kan betyde økonomisk.

- Det er svært. Men for enden af regnbuen ser jeg enorme muligheder for Danmark, og det her er noget, der skal tælles i milliarder, siger Lilleholt, som dog gerne tilføjer, at der er tale om et tocifret milliardbeløb.