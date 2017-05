Klimaminister forudser nemt forlig efter rød klimaplan

Det forudser klima-, forsynings- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) efter at have læst de fem partiers klimaplan.

De fem oppositionspartier og regeringen får nemt ved at nå til enighed om et nyt energiforlig.

Planen indeholder ti punkter heriblandt en udfasning af kul i 2030, samt at alt elforbrug i 2030 skal være fra vedvarende energikilder.

- De sparker en åben dør ind her. Udfasning af kul i 2030 eksempelvis. Jeg tror ikke, at der er meget kulkraft i 2030. Det vil udviklingen føre til, hvis man ser den hastighed de centrale kraftvarmeværker udfaser kul med, siger han.

- Hvis det her er oppositionens krav til en kommende energiaftale, så tror jeg, at det bliver relativt nemt.

Både Greenpeace og Dansk Energi glæder sig over, at der tegner sig et bredt parlamentarisk flertal bag ambitioner til en fortsat omstilling til vedvarende energikilder.

Begge savner dog konkrete virkemidler til at opnå de ambitioner. Eksempelvis efterlyser Dansk Energi, at elafgiften sættes ned for skabe mere efterspørgsel efter el. Det nævner oppositionens plan intet om.

Adspurgt om ministeren vil komme energiselskaberne i møde, svarer han:

- Vi er i gang med en række tilskuds- og afgiftsanalyser. Den sidste er færdig inden sommerferien. Derefter vil vi sætte os ned og gøre os nogle overvejelser om, hvordan vi indretter afgiftssystemet, siger han.

Rød bloks klimaplan indeholder også et punkt om, at der skal afsættes flere penge til forskning i energi. Til det siger ministeren:

- Der savner jeg, at man peger på, hvor man vil finde pengene. Det er jo en nem regning at udskrive, når man ikke vil sige, hvor pengene skal tages fra, siger Lars Christian Lilleholt.

I efteråret går forhandlingerne om et nyt energiforlig for 2020-2030 i gang. Klimaplanen er de fem oppositionspartiers oplæg til forhandlingerne.