Klimaminister: Rød blok snakker sort om grønne mangler

Men det er sort snak, lyder modsvaret.

- Det er, som om den røde blok gerne vil fremstille sig selv som hellige farisæere, når det handler om klimapolitik og regeringen som det mest sorte.

- Forskellen er måske, at vores energipolitik er mere realistisk og tager hensyn til, at der er en regning, der skal betales, siger klima,- forsynings- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og henviser til regningen for den grønne omstilling.

Regeringen holder fast i at droppe flere grønne projekter som de kystnære vindmøller og vil afskaffe den meget omstridte elafgift PSO, der finansierer den grønne omstilling.

Alligevel er der flere grønne initiativer i planen, lyder det.

- Der er dels en eksportordning, hvor vi går ind i en række lande, hvor vi ikke har været før, med henblik på at lave grønne løsninger. Vi fortsætter "State of Green", hvor penge til støtten ellers var udløbet, siger han.

Regeringen har afsat ti millioner kroner årligt til eksportordningen og samme beløb til State of Green, der er et offentligt-privatkonsortium, som arbejder for at øge eksporten af grøn teknologi og skabe international synlighed.

Danmark er godt med, lyder det.

- Vi er oppe på 42 procent af elforbrug baseret på vind, vi er helt i front. At vi nu er nødt til at tilpasse klimapolitik en anelse sætter ikke vores førerposition over styr. Tværtimod er det et udtryk for, at der også skal være realisme i den energipolitik, der føres, siger klimaministeren.

Han oplyser, at han i 2017 vil indlede forhandlinger om, hvordan energipolitikken skal tilrettelægges fra 2020 og frem mod 2030.

- Der har jeg fortsat en ambition om, at Danmark skal være blandt de lande, der er helt i front, siger Lars Christian Lilleholt.

Regeringen spillede ud med at hæve danskernes bundskat, så PSO'en, der i dag betales over elregningen, kunne skrottes efter en løftet pegefinger fra EU.

Pengene bliver nu i stedet taget fra det råderum, som 2025-planen skaber.

Her finder regeringen blandt andet penge ved at lægge op til at sende danskerne senere på pension, udskyde målet om balance i den offentlige økonomi til 2025 og skære i SU'en.