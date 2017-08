Klimaminister: Danmark er forrest i klimakampen

Hele verden står over for en stor regning som følge af klimaforandringerne, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Det danske samfund står over for stigende udgifter til at klimatilpasse, klimasikre og kystbeskytte de kommende år. Diger skal forhøjes, kloakker skal udvides og vandet skal ledes væk fra vejene.

- Det er derfor, at vi fra dansk side har fokus på at være ambitiøs i forhold til klimaaftalen og reducere udledningen af CO2.

- Men også at gøre en indsats i i forhold til konsekvenserne af klimaforandringerne - de to ting går for mig at se fint hånd i hånd.

Spørgsmål: Gør vi danskere nok for klimaet, eller skal man forvente mere drastiske krav såsom kødfri dage?

- Hvis alle lande i verden gjorde som Danmark, så tror jeg, at meget på klimaområdet ville være bedre. Danmark løser ikke klimaudfordringen alene. Det gør vi i internationalt fællesskab, først og fremmest i FN.

Fremover vil kommuner og andre kunne hente viden om, hvornår der er risiko for eksempelvis kraftige regnskyl og oversvømmelser i et særligt klimaatlas, som DMI udarbejder.

Det skal sikre, at der bliver investeret korrekt. Og ikke overinvesteret, forklarer ministeren.

- Det er et område, hvor der skal investeres mange penge de kommende år. Derfor er det vigtigt, at man gør det på den rigtige måde, så man undgår at bruge pengene forkert.