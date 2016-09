Lederne af de to største CO2-udledende lande, USA's præsident, Barack Obama, og Kina's præsident, Xi Jinping, har nu ratificeret sidste års klimaaftale fra det internationale topmøde i Paris.

Klimachef om USA og Kinas ja til Paris-aftale: Den er hjemme

Klimaaftalen fra sidste års topmøde i Paris træder i kraft inden for et halvt år, forudser WWF-klimachef.

- Det sender et klart signal til resten af verden, om at de her to store lande, som står for en meget stor del af det globale udslip af drivhusgasser, de tager klimaproblemet alvorligt, siger han.

Det er meget positivt, at både USA og Kina har godkendt aftalen fra sidste års store klimatopmøde i Paris, COP21.

Den internationale aftale har som mål at holde den globale opvarmning under to grader og helst halvanden grad.

Med Kina og USA har i alt 25 lande ratificeret Paris-aftalen. De to står for samlet 38 procent af verdens samlede CO2-udledning.

For at aftalen kan træde i kraft, skal i alt 55 lande, der står for 55 procent af udledningen, godkende aftalen.

Brasilien har sagt, at man vil følge trop 12. september, siger John Nordbo.

Også lande som Canada, Mexico, Ukraine og Indien, der fylder noget i regnskabet, er på vej til at ratificere aftalen, fortæller klimachefen.

- Det viser, at der er momentum omkring at få Paris-aftalen til at træde hurtigt i kraft.

- Så jeg tror faktisk, at den er hjemme, siger John Nordbo.

Danmark er blandt de lande, der endnu ikke har ratificeret aftalen. Og det ærgrer WWF-klimachefen.

- Jeg er ret ked af, at Danmark ikke kom først blandt de rige lande.

- Vi havde fået masser af god omtale, og de danske virksomheder, som leverer løsninger på klimaproblemet, havde fået god branding, siger John Nordbo.

Men det varer ikke længe, inden Danmark slutter sig til USA, Kina og de andre lande, der har godkendt aftalen.

I maj annoncerede klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), at regeringen vil fremsætte et beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af klimaaftalen til efteråret.

Samme melding gentager udenrigsminister Kristian Jensen (V) på Twitter lørdag.

Danmark står for cirka 0,15 procent af verdens samlede udslip.