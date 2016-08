Klima-organisationer frygter at 2025-plan øger CO2-udlsip

WWF frygter, at regeringens 2025-plan vil skade klimaet og betyde, at Danmark igen øger sin CO2-udledning.

- Den fortæller grundlæggende, at regeringen ikke har nogle ambitioner på klimaområdet. For regeringen er det et spørgsmål om, at den ser nogle udgifter. Og dem søger man at begrænse, siger han.

- Hvis ikke der bliver sat nye tiltag i værk, så er der en risiko for, at Danmarks CO2-udslip igen begynder at stige. Det kan man se i de basisfremskrivninger, som Energistyrelsen har lavet. Der skal nye tiltag til inden 2020, hvis ikke det skal gå sådan.

Særligt to elementer får kritik. Det ene er afskaffelsen af PSO-afgiften. Det andet er beslutningen om at skrotte opførelsen af kystnære havvindmøller, der skulle have en samlet kapacitet på 350 megawatt.

Det Økologiske Råd kalder planen støvsuget for grønne initiativer for at gøre plads til motorveje, mens Greenpeace mener, at planen står i modsætning til den aftale, verdenens ledere nåede ved klimatopmødet i Paris i december sidste år.

- Nu må det være klart for alle, hvad der reelt ligger bag regeringens ord om "grøn realisme": Kortsigtede besparelser og nedprioritering af den grønne omstilling, siger Tarjei Haaland, der er klima- og energimedarbejder hos Greenpeace.

På Christiansborg kritiseres planen af flere partier for manglende grønt indhold.

Alternativets formand, Uffe Elbæk, har indkaldt til grønt krisemøde, mens Enhedslisten kalder energiministerens ambition om Danmark som grøn eksportsupermagt "tragikomisk".

Også Søren Pape Poulsen, De Konservatives formand, savner klima-forbedrende tiltag i 2015-planen.

- Vores fælles klima er et fælles ansvar, og det hører til i 2025-planen. Vi skal ganske enkelt diskutere, hvordan vi indretter systemet i fremtiden, siger han i en pressemeddelelse.

- Eksempelvis rækker det eksisterende energiforlig kun frem til 2020, og derfor skylder vi både danskere og erhvervsliv at tage emnet med i 2025-planen.