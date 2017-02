Artiklen: Klager over specialundervisning steg med knap 100 sidste år

Klager over specialundervisning steg med knap 100 sidste år

Der var fejl i syv ud af ti af sidste års klagesager over afgørelser om specialundervisning, viser årsrapport.

Det viser den seneste rapport fra Klagenævnet for Specialundervisning.

Der blev klaget langt mere over kommuners afgørelser om specialundervisning i 2016 end året før.

Der blev også ændret flere af kommunernes afgørelser sammenlignet med året forinden. Her ændrede nævnet afgørelserne i hver fjerde klagesag.

De 18 klagesager om ordblindhed trækker dog statistikken væsentligt op. Her ændrede nævnet kommunens afgørelse i 60 procent af sagerne.

I flere af sagerne har det vist sig, at skolerne ikke får fulgt op på elevernes vanskeligheder, efter at de har taget den nationale ordblindetest, som Undervisningsministeriet tilbyder.

Det kan for eksempel være, at der ikke er lavet nogen plan for undervisningen af den ordblinde elev, skriver nævnet.

- Det ses også, at skolen og lærerne ikke følger op på de iværksatte tiltag, at der ikke evalueres og at eleven ikke bliver testet igen gennem sin skolegang.

- Dette er til stor frustration for forældre og børn og forstærker oplevelsen af, at barnet ikke føler sig tilstrækkeligt forstået og set undervisningsmæssigt, lyder det ifølge klagenævnets rapport.

Samtidig viser årsrapporten, at der er mange sager med formelle fejl. I syv ud af ti klagesager fandt nævnet fejl i 2016. Det er dog et fald sammenlignet med året forinden.

- De typiske fejl er mangelfulde begrundelser i afgørelserne, eller at afgørelsen slet ikke er begrundet, skriver klagenævnet.

Derfor laver nævnet nu skabeloner med eksempler på afgørelser, som opfylder kravene til en begrundelse og klagevejledning.