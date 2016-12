Hos Miljø- og Naturklagenævnet har man kun behandlet få sager om kystsikring de seneste år, fortæller et af nævnets politiske medlemmer.

Klagenævn: Kun få sager om kystsikring de seneste år

Ifølge et politisk medlem af Natur- og Miljøklagenævnet har kystsikring ikke fyldt meget de seneste år.

Udflytningen af Natur- og Miljøklagenævnet har skabt en ophobning af sager, og det betyder, at danske borgere ikke kan få igangsat kystsikringsprojekter.

Henrik Høegh (V) har som politisk medlem af nævnet behandlet en lang række sager, men kystsikring har ikke fyldt meget.

- Vi har også haft sager om kystsikring, men det drejer sig om meget få sager. Vi har haft en eller to kystsikringssager i de snart tre år, jeg har været med, lyder det fra Henrik Høegh.

Han uddyber dog, at de politiske medlemmer af nævnet ikke ved, hvad der ligger og venter af sager.

Som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser er Natur- og Miljøklagenævnet blevet rykket fra København til Viborg.

Det har betydet, at ventetiden for sagerne er steget. I november afsatte regeringen derfor 23 millioner kroner, så antallet af sager kan blive afviklet i 2017.

Ifølge Henrik Høegh er der optimisme i nævnet forud for årsskiftet.

- Når man beslutter en udflytning, og der ikke er særligt mange medarbejdere, der ønsker at følge med, så vil der være en overgangsperiode, indtil de nye medarbejder er kørt ind, og man kan komme op i fulde omdrejninger igen.

- Jeg glæder mig over, at der er masser af kompetente medarbejdere, der har søgt i Viborg. Jeg har selvfølgelig en forventning om, at man efter nytår er oppe i omdrejninger igen, siger han.

I Kystdirektoratet har direktør Merete Løvschall også vanskeligt ved at genkende billedet af, at borgere efter udflytningen i større stil døjer med at få behandlet deres sager om kystsikring.

Dels er det langt fra alle sager om kystsikring, der overhovedet ender som en klagesag, og dels er tilstandene ved de danske kyster ifølge Løvschall "generelt OK", fortæller hun.