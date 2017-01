Klage over høj musik udløste dødstrusler med køkkenknive

En 54-årig mand bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør for at have truet sin nabo med to køkkenknive.

Det skriver Østjyllands Politi, der tirsdag morgen i et retsmøde kræver den 54-årige nabo varetægtsfængslet for trusler på livet.

En 38-årig mand fra Aarhus blev mandag morgen truet med to køkkenknive, da han bad en mand i sin opgang om at skrue ned for noget høj musik.

Den 38-årige henvendte sig ifølge politiet til den sigtede i sin opgang klokken 02 natten til mandag, da han mente, at naboen spillede høj musik.

Her skal den 54-årige have slået ham to gange med knytnæve på kravebenet og på skulderen.

Den forurettede gik herefter tilbage til sin lejlighed, men mandag morgen bankede det på hans dør. Her stod den 54-årige med to køkkenknive og truede med at slå ham ihjel.

Samtidig lavede han halshugningstegn hen over sin hals med de to knive, hvilket ifølge politiet fik den forurettede til at frygte for sit liv.