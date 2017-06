Kirkens Korshær: Hårdere straffe til tiggere er heksejagt

Reaktionen kommer, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved Folketingets afslutningsdebat onsdag aften gjorde det klart, at regeringen ønsker at dæmme op for det, som han kalder tilrejsende "romabander".

I stedet for syv dages betinget fængsel skal "utryghedsskabende tiggeri" udløse 14 dages ubetinget fængsel.

- Jeg er meget bekymret for, at det betyder en yderligere hetz og heksejagt på nogle meget udsatte mennesker i Københavns gader, siger Susannah Sønderlund.

- Det vil ikke løse et problem, for det kan stadig betale sig at være her. De kommer fra ekstrem fattigdom og skiftes til at sende familiemedlemmer afsted, siger hun.

Det er Kirkens Korshærs oplevelse, at mange af de udenlandske tiggere er borgere fra Rumænien og Bulgarien. Derfor kan de som EU-borgere opholde sig lovligt i Danmark.

Det er sjældent med målet om at slå sig ned, men derimod med ønsket om at tjene penge.

- Det er ikke ulovligt at være hjemløs i Danmark - selv om det er ved at blive det. Men det er ulovligt at gå efter en bestemt gruppe. Hvis jeg lagde mig ud med nogle veninder ved domkirken, tror jeg ikke, at de vil give mig en bøde og to ugers ubetinget fængsel.

Spørgsmål: Men vil det ikke være ønskværdigt at få de her menneske væk fra gaden?

- Ønskværdigt for hvem? For os, fordi vi ikke kan lide at se på fattigdom og udsatte mennesker?

Spørgsmål: Skal man så bare gøre ingenting?

- Vi skal forsøge at byde ind med et minimum af menneskerettigheder, så man har mulighed for at gå på toilet og sove sikkert, siger Susannah Sønderlund.

- Og så skal man sørge for at lave nogle langsigtede løsninger ved at støtte op om bedre muligheder i hjemlandet. Det er selvfølgelig på et højere og europæisk niveau.

Argumentet har ofte lydt, at bedre vilkår for udenlandske hjemløse vil få flere til at rejse ind over grænsen.

Det argument køber Susannah Sønderlund ikke.

- Folk kommer ikke på vores varmestuer for at drikke kaffe dag ud og dag ind uden at kunne få et arbejde og et sted at sove, siger hun.

Regeringen lægger også op til at udvide det zoneforbud, som siden 1. april har gjort det ulovligt at etablere eller opholde sig i lejre, som skaber utryghed i nærområdet.

Endelig skal myndighederne med en fast-track-ordning have mulighed for at undersøge, om en person har opholdsgrundlag i Danmark.