Kirkeminister vil have blasfemiparagraf afskaffet

Kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) vil have blasfemiparagraffen ophævet og forventer også, at det vil ske.

- Vi er nået til et punkt, hvor vi må af med paragraffen. Tiderne har ændret sig i forhold til i 1866, hvor paragraffen blev indført.

- Vi diskuterer ytringsfrihed rigtig meget, og nu er det naturligt at sætte en proces i gang for at afskaffe paragraffen, siger Mette Bock til Kristeligt Dagblad.

Hun vil dog ikke vil kommentere på, hvordan Liberal Alliance vil stemme i forbindelse med Enhedslistens lovforslag om at afskaffe den omtalte paragraf, der skal til 2. behandling i Folketinget 30. maj.

- Men jeg er helt sikker på, at vi nok skal finde en løsning, og jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til at få den afskaffet, siger Mette Bock.

Liberal Alliances holdning er afgørende for blasfemiparagraffens videre skæbne.

Med Dansk Folkepartis, De Konservatives, Liberal Alliances, Radikale Venstres, SF's, Enhedslistens og Alternativets ønske om at afskaffe paragraffen er der flertal for et historisk opgør med blasfemiparagraffen.

De Konservative og Liberal Alliance har dog endnu ikke besluttet, om de vil stemme imod Venstre, der ønsker at bevare paragraffen.

Det forhandles der om internt i regeringen, siger Mette Abildgaard, De Konservatives politiske ordfører.

- Der er interne drøftelser i gang omkring, hvordan regeringen skal stille sig til en afskaffelse. Og vores holdning er klar: Vi vil af med paragraffen, siger Mette Abildgaard til Kristeligt Dagblad.