Kinesiske krigsskibe er nyt skridt i Putins optrapning

Det er et nyt trin i eskaleringen af konflikten mellem Nato og Rusland, vurderer seniorforsker ved Dansk Institut for Internationalt Studier Flemming Splidsboel Hansen.

Tre kinesiske krigsskibe er lige nu på vej gennem dansk farvand og mod den geopolitiske krudttønde Østersøen. Her skal de deltage i en fælles øvelse med den russiske flåde.

- Efter min viden er det første gang, at Kina og Rusland laver fælles øvelser i Østersøen. Men det er ikke første gang, at de har flådeøvelser sammen.

- Øvelserne har dog fået et andet og mere aggressivt skær. De går mere til stregen, siger seniorforskeren.

Rusland har deltaget i øvelser med Kina i Det Sydkinesiske Hav tidligere. Men Rusland har takket nej til øvelser, der var aggressive. Eksempelvis en øvelse, der simulerede et angreb på Taiwan.

- Men nu ser vi, at de i stigende grad engagerer sig i hinandens respektive konflikter. Og nu kommer Kina altså ind i Østersøen, siger Flemming Splidsboel.

Østersøen har altid været et strategisk afgørende og omstridt farvand. Det er dog længe siden, at der har været søslag i farvandet, som ligger det mellem seks Nato-lande og Rusland.

I takt med at Nato har sendt styrker til blandt andet Baltikum, er spændingerne øget.

- Rusland prøver at afskrække Nato. Østersøen er nok det mest højspændte og følelsesomgærdede for Rusland lige nu.

- Og at man laver en fælles øvelse med Kina, der ellers har for vane at holde sig lidt tilbage, sender nogle klare og interessante signaler, siger seniorforskeren.

Forholdet mellem Nato og stormagterne Kina og Rusland er anspændt, da både Kina og Rusland arbejder for at øge kontrollen i deres regioner.

- Vi har et dårligt forhold til Rusland lige nu. Nok det dårligste siden Rusland blev en stat i 1991, siger Flemming Splidsboel.

Forskeren mener dog ikke, at interessekonflikterne er så store, at man bør frygte reelle militære konfrontationer.

- Hvis jeg sover uroligt om natten, så er det ikke på grund af russiske missiler.

- Vi har frygtet, at der kunne komme et uheld, der kunne udløse en krig. Det kom i 2015, da Tyrkiet skød et russisk jagerfly ned. Men begge sider besindede sig og opførte sig eksemplarisk.

- Så jeg tror ikke, der kommer en varm krig. Men der er en kold krig, siger Flemming Splidsboel.