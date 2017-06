Kinesisk stjernepianist optræder i Tivoli

Her giver Lang Lang koncert på Plænen i Tivoli i anledning af, at den velgørende erhvervsdrivende fond, Augustinus Fonden, fejrer sit 75-års jubilæum.

Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

Lang Lang er blevet kaldt Kinas første virkeligt internationale musikstjerne. Han har spillet i de største koncertsale verden over, blandt andet i Carnegie Hall og Royal Albert Hall.

Men han blev for alvor kendt af et bredt publikum, da han i 2008 spillede ved åbningen af De Olympiske Lege i Beijing.

Tivoli glæder sig over, at Lang Lang kommer til at optræde på Plænen, der er det sted i Tivoli, hvor der er plads til flest tilhørere.

Koncerten bliver gratis for Tivolis gæster.

Lang Lang er født i 1982. Han har spillet klaver, siden han var tre et halvt år gammel. I et interview med The Guardian har han givet udtryk for, at det ikke altid var en fornøjelse.

Hans far havde store ambitioner på drengens vegne. Så store, at da Lang Langs klaverlærer kaldte ham talentløs, opfordrede faren drengen til at begå selvmord.

- Jeg blev helt skør, har Lang Lang fortalt The Guardian.

- Jeg slog i væggen i et forsøg på at ødelægge mine hænder, så jeg kunne undgå at blive pianist. Jeg hadede alt, min far, klaveret, mig selv.