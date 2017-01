Artiklen: Kinas tryk på Danmark før statsbesøg var som et ritual

Tidligere viceprotokolchef forklarer i Tibet-sag, at Kina nærmest rituelt luftede bekymringer før besøg.

Faktisk var det nærmest et rituelt diplomatisk spil - og hvor kineserne vel at mærke vidste, at deres ønsker ikke kunne imødekommes, fordi den danske grundlov beskytter ytrings- og forsamlingsfriheden.

Det var helt, som det plejede, da kinesiske embedsmænd igen og igen luftede deres modvilje mod demonstrationer forud for et statsbesøg i Danmark i 2012.

Det fortæller en meget erfaren og nu pensioneret medarbejder i Udenrigsministeriet fredag i Tibetkommissionen.

I 18 år var Annette Lassen viceprotokolchef og beskæftigede sig med alt det praktiske ved officielle besøg.

- For protokollen var det igen-igen business as usual, siger hun.

Kineserne var bekymrede for demonstrationer, forstyrrelser og megafoner, og det blev udtrykt både overfor Danmarks ambassadør i Beijing, Udenrigsministeriet og Statsministeriet.

Nogen gav efter. Det endte med en politiordre om at gribe ind. Tibetanske flag, graffiti og bannere forsøgte betjente at gribe ind overfor.

Og kommissionen forsøger nu at opklare, hvordan det gik til, at Danmark alligevel bøjede sig for presset.

Men ønskerne var altså ifølge viceprotokolchefen helt sædvanlige.

- Vi har haft 11 kinesiske højniveau-besøg, og jeg har igennem alle de år hørt på de bekymringer.

- Det er oplysninger, som de godt ved, at vi noterer, og som de godt ved, at vi ikke kan efterkomme.

I forberedelserne til det prestigefyldte statsbesøg af præsident Hu Jintao var også hoffet og PET tæt involveret.

Annette Lassen tror, at PET også har fået besked om de kinesiske ønsker direkte fra kinesiske sikkerhedsfolk.

Fire gange mødtes PET-folk med kinesiske embedsmænd. To gange på kinesiske restauranter i København og to gange på ambassaden i Hellerup.

Tidligere har en ansat i Københavns Politi fortalt kommissionen, at en PET-mand fortalte ham, at kineserne kunne blive krænkede og ville rejse hjem, hvis de så blot et enkelt tibetansk flag.

Dette har PET-manden afvist.

Fredag kommer det frem, at den daværende chef for protokollen, den kommende hofdame Jette Nordam, havde en telefonsamtale med politidirektør Johan Reimann umiddelbart inden statsbesøget.

Men Annette Lassen har ikke hørt om samtalen før og aner ikke, hvad der blev talt om, forklarer hun.