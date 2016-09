Danmark blev udsat for vedvarende pres fra den kinesiske delegation forud for præsidentbesøget i 2012 ifølge Radio24syv.

Kina ville ikke forstyrres af aktivister under besøg i Danmark

Forud for præsidentbesøget i 2012 lagde Kina pres på Danmark for at sikre, at Kinas "værdighed" blev bevaret.

Kinesiske myndigheder pressede Danmark forud for præsident Hu Jintaos besøg i København i 2012. I flere samtaler blev det understreget, at den kinesiske delegation ikke vil forstyrres af aktivister.

Ifølge mediet gjorde Kina det klart, at det var afgørende for den kinesiske opfattelse af Danmark, at præsidenten ikke blev "forstyrret" af demonstrationer.

Samtidig blev det understreget, at Kinas "værdighed" skulle beskyttes. Derudover ville kineserne ikke se "fornærmende" optræden af Tibet-aktivister.

Ifølge Radio24syv blev Statsministeriet orienteret om det kinesiske pres. Hverken Udenrigsministeriet eller Statsministeriet protesterede mod de kinesiske krav.

Pernille Skipper, der er politisk ordfører for Enhedslisten, kalder oplysningerne uhyggelige.

- Det er så beskidt, som noget næsten kan være. Jeg mener, at det er uhyggeligt, at der er embedsmænd i Danmark, der har haft sådan en korrespondance - sort på hvidt uden at blinke, siger hun til Radio24syv.

Hun bakkes op af Dansk Folkepartis gruppeformand og formand for Udenrigspolitisk Nævn, Søren Espersen.

- En svinestreg i et demokrati. Det er et stærkt udtryk, men når ytringsfriheden på denne måde sættes ud af spil, og at ordentlige mennesker, der med et tibetansk flag eller T-shirt, sendes væk, så er vi langt ude over det anstændige, siger han.

Justitsminister Søren Pind (V) har samlet en kommission, der skal undersøge politiets indgriben over for borgernes ytringsfrihed i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg 2012.

Her blev fredelige demonstranter og deres tibetanske flag flere gange fjernet fra præsidentens åsyn af den danske ordensmagt.