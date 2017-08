Kim Wall mindes i New York med Abba og levende lys

- Vi prøver at mindes, hvem hun var, frem for hvad der skete med hende.

Amerikansk-kinesiske Ye Ming bor i New York og kendte Kim Wall fra Columbia Universitet, hvor de begge havde læst journalistik. De to kvinder har i en periode arbejdet sammen på en historie om kinesiske samfund i USA.

- Hun var en utrolig varm og sjov person. Hun var bare fuld af nysgerrighed og energi. Når vi var på reportage sammen, snakkede vi med så mange mennesker, og jeg var altid overrasket over, hvor meget energi hun havde.

- Hun ville altid gerne tale med flere for at komme endnu længere ned i historien. Hun var passioneret og havde en unik evne til at se det bredere perspektiv, siger Ye Ming.

Kim Wall blev meldt savnet fredag 11. august, efter at hun aftenen forinden var sejlet ud med den danske ubådsbygger Peter Madsen.

Senere samme dag blev Peter Madsen sigtet for drab, mens en dommer dagen derpå valgte at varetægtsfængsle ham for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Peter Madsen nægter sig skyldig og har forklaret, at Kim Walls død var en ulykke.

Siden nyheden om den 30-årige svenskers forsvinden blev delt i en Facebook-gruppe for tidligere journaliststuderende ved Columbia, har hendes venner forfærdet fulgt med i historien, der også har fyldt i internationale medier.

Da det onsdag blev bekræftet, at et kvindelig uden hoved og lemmer, der blev fundet på Amager, var Kim Wall, tog nogle af hendes tidligere studiekammerater initiativ til at samles ved universitet i New York for at mindes den svenske kvinde.

Mindehøjtideligheden fandt sted onsdag aften amerikansk tid.

- Vi mødtes omkring klokken 19. Alle krammede hinanden og delte minder. Der var mange lys og blomster. Klokken 20 startede vi med at sende live via Facebook, så Kims venner, der ikke var i New York, kunne følge med, siger Ye Ming.

- Der var en, der havde lavet en playliste med alle Kims yndlingssange, som blev afspillet. Der var en del disko og også Abba.

Kim Wall er vokset op i Malmø i Sverige. Men hun har boet meget af sit liv i udlandet, hvor hun har arbejdet i blandt andet Australien, Indien og Hong Kong, ligesom hendes arbejde som freelancejournalist sendte hende rundt i hele verden.

Hun læste journalistik på Columbia i 2012-2013.