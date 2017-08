Kilometerkøer efter stor rejsedag bløder langsomt op

Danskerne er så småt ved at vende hjem, som sommerferien begynder at lakke mod enden. Det har betydet tæt trafik og forlænget rejsetid lørdag.

- Fra middagstid og frem mod klokken 16 har der været meget trafik. Særligt tværs over landet mod København har det været slemt, men det er ved at være blødt op nu.

- Der har været nogle ferietrafikanter, der har været ramt at kødannelser, kan man vist roligt sige. Det er det sædvanlige trafikmønster, vi ser på sådan en hjemrejsedag, som det er i dag, siger han.

Særligt ved grænsen mellem Danmark og Tyskland ved Frøslev meldte Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere lørdag om ekstra lang ventetid for bilister, oplyste Mads Leervad, der er vagtchef i politikredsen.

- Det er en af de store rejsedage. Køen op til den dansk-tyske grænse er på syv kilometer. Men trafikken glider, selv om den altså er tæt, sagde han kort efter klokken 13 lørdag.

Mens der har været mange hjemrejsende lørdag, forventer Vejdirektoratet, at endnu flere danskere vender snuden hjemad søndag.

Anbefalingen lyder derfor, at bilister bør forsøge at køre før klokken 11 og efter klokken 18 for at undgå at sidde fast.

Et andet element, der har spillet ind i ferietrafikken, er, at det i weekenden er skiftedag i sommerhuse, der bliver lejet ud rundt omkring i landet.

Det medførte særligt meget trafik ved den jyske vestkyst og ved Nordsjælland lørdag.

Et andet sted, hvor trafikken tidligere hobede sig op, var ved Vestmotorvejen, hvor der har været et uheld ved Ringsted.

- Men også her glider trafikken igen, siger den vagthavende Johansen.