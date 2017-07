Kielsen føler stort ansvar efter genvalg som Siumut-formand

Grønlands regeringschef, selvstyreformand Kim Kielsen, har torsdag aften overlevet en partifælles forsøg på at vælte ham som formand for partiet Siumut.

Ifølge Sermitsiaq vandt Kim Kielsen afstemningen med et stort flertal.

Selvstyreformanden fik 48 stemmer. Vittus Qujaukitsoq måtte nøjes med 19 stemmer blandt 67 stemmeberettigede til formandsvalget.

- Det er ubeskriveligt, hvordan jeg føler i øjeblikket. Jeg er så rørt over at vinde formandsvalget, siger Kim Kielsen til Sermitsiaq.

Han føler et stort ansvar, efter at han vandt afstemningen klart.

- Mine partifæller ved præcis, hvad der kommer til at komme fra mig. Jeg arbejder ikke for mig selv, jeg arbejder for befolkningen. Og resultatet giver ansvar til mig for den kommende periode, siger Kim Kielsen.

Vittus Qujaukitsoq ville inden afstemningen ikke ud med, hvor mange støtter han havde i partiet.

En af de afgørende grunde til opgøret er, at Vittus Qujaukitsoq mener, at Kim Kielsen ikke kæmper nok for grønlandsk selvstændighed.

Det har været et særlig hedt emne siden sidste år. Den nydannede grønlandske regeringskoalition udsendte i oktober en erklæring om, at Grønland uigenkaldeligt er på vej mod selvstændighed.

Men der er altså uenighed om, hvor hurtigt det skal gå.

Vittus Qujaukitsoq blev i 2014 hentet ind som naalakkersuisoq, hvilket svarer til minister, for erhverv, arbejdsmarked og udenrigsanliggender, da Kim Kielsen dannede regering.

Men i april trak Vittus Qujaukitsoq sig fra posten. Han var uenig med Kim Kielsen om emner som rigsfællesskabet og forsvarspolitik.

Måneden efter trak Grønland en klage over Danmark til FN tilbage. Vittus Qujaukitsoq stod bag klagen, da han var selvstyremedlem.

Klagen blev trukket tilbage, fordi Naalakkersuisut, den grønlandske regering, ikke kunne bakke op om de informationer, der indgik i klagematerialet.

Det skabte røre i Danmark, da Vittus Qujaukitsoq sidste år kaldte de danske myndigheder "arrogante" og beskyldte Danmark for ikke at tage Grønland alvorligt.