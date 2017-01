Khader: Vi har i årtier behandlet indvandrere som børn

Vi har i årtier behandlet indvandrere som børn. Og det er sket af frygt for at krænke, eller for at stille krav eller for at blive kaldt racister.

Sådan lyder det fra De Konservatives udlændinge- og integrationsordfører, Naser Khader, i et indlæg i BT. Her tager han et hårdt opgør med "mange års forfejlede integrationspolitik" i Danmark.