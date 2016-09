Kendt børneadvokat rammes af nye bøder

Advokatnævnet har for nylig pålagt advokat Gry Rambusch tre bøder for at være gået langt over stregen.

Blandt de seneste disciplinærsager har klagerne i tre forskellige sager fået medhold i, at Gry Rambusch har optrådt i strid med god advokatskik. To af tilfældene er grove, mener nævnet.

Sammenlagt er der tale om bøder på 160.000 kroner.

Straffen i den ene sag er på 80.000 kroner, fordi hun kom med grove ord om en socialrådgiver i en kommune.

Socialrådgiveren har tilsyneladende "en stærk racistisk holdning", ligesom der utvivlsomt var tale om en "massiv forskelsbehandling," skrev Gry Rambusch i en klage over sagsbehandlingen.

Også en stribe myndigheder og et medlem af Folketinget fik tilsendt de barske ord.

Men advokatens optræden udgør en unødig og grov krænkelse af socialrådgiveren, fastslår Advokatnævnet.

En anden sag er endt med en bøde på 50.000 kroner. Den drejer sig om, at Gry Rambusch i et opslag på Facebook har krænket en mor i en samværssag.

Facit i den tredje er en bøde på 30.000 kroner. Her er problemet, at advokaten har truet en far med en politianmeldelse for bagvaskelse og injurier.

Dels er advokaten på juridisk glatis, fordi der slet ikke kan indgives politianmeldelse i injuriesager, noterer Advokatnævnet. Og dels har hun optrådt truende.

I de tre sager er der tale om en straf, der lægges oveni andre sanktioner - altså om tillægsbøder. Tidligere i år fik hun således bøder i seks forskellige sager.

Gry Rambusch har afvist at have gjort noget galt i to af de tre nye tilfælde. I det tredje har hun ikke svaret.

I en mail til Ritzau gør advokaten opmærksom på, at hun i en stribe andre klager er blevet frikendt.

Der er flere årsager til sagerne, mener advokaten. Klienterne får ikke altid den rådgivning, de ønsker. Hun giver ren besked. Og så er der visse "offergrupper" på Facebook:

"Her er der en sygelig tendens til at klage over advokater med opfundet klageindhold," skriver Rambusch i mailen.