Kendt USA-ekspert kommer i Folketinget for Venstre

Venstres uddannelsesordfører, Jakob Engel-Schmidt, forlader Folketinget for at vende tilbage til et job som direktør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock.

Det gjorde Jakob Engel-Schmidt faktisk heller ikke. Men han blev suppleret ind, da Morten Løkkegaard (V) forlod Folketinget for at afløse Ulla Tørnæs (V) i Europa-Parlamentet, da hun skulle være minister.

Derfor er det også noget af en overraskelse for Mads Fuglede, at han nu alligevel får mulighed for at komme ind.

- Da jeg stillede op til Folketinget, blev jeg ikke bare førstesuppleant. Jeg blev andensuppleant. Så hele forestillingen om, at jeg skulle ende i Folketinget på et tidspunkt, var ret fjern, siger han til Ritzau.

- Men nu har det flasket sig sådan, at jeg er på vej derind. Det skal jeg lige vænne mig til. For det havde jeg ikke troet.

Jakob Engel-Schmidt har siddet i Folketinget tidligere, men frem til han kom ind i denne omgang, var han også direktør for selv samme Niels Brock, som han nu vender tilbage til.

Han lader forstå, at det er fordi, han har fået en unik mulighed denne gang. Og han afviser blankt, at der skulle ligge politiske uenigheder bag.

- Jeg har brug for at komme tilbage til det virkelige liv og have et arbejde væk fra Christiansborg. Så kan det være, at det bliver på gensyn, siger Jakob Engel-Schmidt.

Mads Fuglede forventer, at det nu bliver slut med at udlægge og analysere amerikanske forhold i medierne, sådan som han har gjort på blandt andet Radio24Syv og TV2 News.

- Nu begynder der et nyt liv. Jeg tror, at det vil være for forvirrende for mange, hvis jeg både skulle være repræsentant for Venstre og udtale mig mere neutralt om politik, siger han.