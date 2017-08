Kendis-trio klar til massevielser under Pride i København

- Når der er særlige begivenheder i København, så vil vi gerne gøre noget særligt ud af vielser.

- Vi vil gerne fejre kærligheden i København, der er ved at blive kendt som en romantisk by.

- Det er et meget attraktivt sted at tage hen for at blive viet, også for turister, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Under priden, der løber af stablen 15. til 19. august, vil par kunne blive viet tre steder.

Den tidligere amerikanske ambassadør Rufus Gifford vil vie par på Cirkelbroen, tegnet af Olafur Eliason, på Christianshavn. Hans Pilgaard vier par i Rådhushaven, og Leonora Christina Skov vier folk i Ørstedsparken.

Københavns Kommune har tidligere sat ekstra kræfter i søen for at kunne vie par ved særlige lejligheder. Eksempelvis under skudår eller under det internationale melodi grandprix.

- Det er noget, vi gør for at tiltrække turister og for at sende et signal om, at Københavns Kommune er et godt sted at blive viet.

- Rigtig mange, også udlændinge, kommer til at København for at blive viet. Byen har meget at byde på.

- Det er godt for turismen, for når folk bliver viet, tager de ofte familien med og bruger gerne mange penge, siger Carl Christian Ebbesen.

Danmark tillod som det 12. land i verden homovielser i 2012. Før det kunne homoseksuelle indgå registrerede partnerskaber.

Ifølge Danmarks Statistik blev der indgået 268 vielser mellem personer af samme køn i 2012. I 2016 var tallet 378.

Siden vielser af personer med samme køn blev tilladt og frem til slutningen af 2016, er 1744 par af samme køn blevet viet.

At blive viet på Cirkelbroen, i Ørstedsparken eller i Rådhushaven under priden er dog åbent for alle.

- Alle kan blive viet. Vi gør ingen forskel på seksualitet, siger Carl Christian Ebbesen.