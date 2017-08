Kendelse ændret: Raket-Madsen fængslet efter spritparagraf

I kendelsen er "uagtsomt manddrab" blevet rettet til "uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder". Det er den bestemmelse, som blandt andet anvendes over for sprit- og vanvidsbilister. Ændringen er foretaget mandag 14. august.

Lørdag blev Peter Madsen varetægtsfængslet. Politiet sigtede ham for drab på den svenske journalist Kim Isabel Wall, men det var ikke grundlaget for hans fængsling.

Det var i stedet en underordnet sigtelse om uagtsomt manddrab. Den underordnede sigtelse blev rejst under retsmødet, mens offentligheden var blevet sat uden for døren.

Paragraffen om uagtsomt manddrab indeholder to led, som er vidt forskellige. I det første led er strafferammen bøde eller fængsel indtil fire måneder.

Men i andet led stiger strafferammen til fængsel i op til otte år. Det kan komme på tale, hvis en sprit-, narko- eller vanvidsbilist kører nogen ihjel.

Da kendelsen mod Peter Madsen blev afsagt lørdag, nævnte dommer Kari Sørensen ikke, at der var tale om "særligt skærpende omstændigheder".

Det var i sig selv bemærkelsesværdigt, da en varetægtsfængsling ikke kan ske, hvis en eventuel dom ikke kan ventes at ville blive på over 30 dages ubetinget fængsel.

I praksis betyder det, at varetægtsfængsling i sager om uagtsomt manddrab kun sker, når der er rejst sigtelse "under særligt skærpende omstændigheder".

For eksempel skete det i forbindelse med en ulykke i Københavns havn tidligere i år, hvor to kvinder mistede livet.

Her blev føreren af en vandscooter fængslet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Og her var det netop hans formodede hensynsløse sejlads, der blev henvist til.

Men nu er rettens kendelse altså blevet "berigtiget", som det hedder. Det er sket med henvisning til en bestemmelse i retsplejeloven, som blandt andet giver mulighed for at rette skrivefejl eller forglemmelser.

De nærmere grunde til at mistænke Peter Madsen for uagtsomt at have forvoldt Kim Walls død under særligt skærpende omstændigheder er endnu hemmelige, da retsmødet i weekenden foregik for lukkede døre.

Selv om Madsen er fængslet for uagtsomt manddrab, er sigtelsen for forsætligt drab stadig opretholdt. Med andre ord er han altså fortsat mistænkt for at have myrdet Kim Wall.