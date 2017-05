Kemifirmaer registrerer ikke vigtig data om farlige stoffer

Lektor Henrik Holbech sidder i det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHAs) ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer.

Han fortæller, at den information, som kemifirmaerne har pligt til at indsende til agenturet, i bedste fald er mangelfuld og i værste fald forkert.

Informationen skal indeholde data om de mulige skadevirkninger af deres kemikalier.

- Jeg kan desværre ikke give konkrete eksempler, da arbejdet i ekspertgruppen er fortroligt, men overordnet mangler der rigtig meget lovpligtig data, siger han.

- Der er også eksempler på, at der ligger data hos nogle kemikaliefirmaer fra forsøg de selv har lavet, men som ikke deles, før vi tvinger dem til det. Det er meget frustrerende og et stort problem for vores mulighed for at regulere de skadelige stoffer.

I 2016 viste stikprøver, foretaget af ECHA, at hele 72 procent af firmaernes indberetninger manglede vigtig information om de pågældende stoffer.

De utilstrækkelige informationer om kemikalierne på markedet er meget bekymrende, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

- Vi synes, at det er uacceptabelt at virksomhedernes informationer er så mangelfuld, siger Stine Müller, som er projektleder i Forbrugerrådet Tænk, til Ritzau.

- Indregistreringen udgør hele grundstammen i EU's arbejde med kemikalier og skal sikre, at der ikke er risiko for forbrugere.

Derfor ser Forbrugerrådet Tænk også gerne, at der blev strammet op på reglerne, men ærgrer sig samtidig over, at det er nødvendigt.

- De her krav skal jo efterleves, og hvis de ikke bliver det, så skal EU have de værktøjer, som er nødvendige.

- Men det er kedeligt, at vores myndigheder skal bruge en masse tid på at være kontrollanter frem for at arbejde konstruktivt for forbrugernes sikkerhed, siger Stine Müller.