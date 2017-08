Karsten Ree gav safariophold til betjente: Det var en gave

De to er tiltalt for at have taget imod et gratis ophold på en safaricamp i Kenya og på et luksushotel på Zanzibar. De nægter sig begge skyldige.

Erhvervsmanden Karsten Ree vidner mandag eftermiddag i Retten i Helsingør, hvor to betjente er tiltalt for at have modtaget bestikkelse fra rigmanden.

- Jeg sagde ikke til dem, at de ikke skulle betale noget. Men jeg havde ikke tænkt, at de skulle betale, siger han i Retten i Helsingør.

Betjentene på 56 og 63 år, der er private venner, havde efterforsket erhvervsmanden Karsten Ree i en straffesag, hvor han var mistænkt for menneskehandel.

Sigtelserne mod ham blev frafaldet, men kontakten mellem de tre fortsatte, og de udviklede et tæt venskab, er det kommet frem i retten.

Karsten Rees nabo havde været udsat for et groft hjemmerøveri, og Ree var bange for, at han skulle blive udsat for det samme.

Den 63-årige tiltalte forklarer, at Ree ringede betjentene op og bad dem komme og vurdere, om sikkerheden i hjemmet i Vedbæk i Nordsjælland var tilstrækkelig.

Senioranklager Line Scharf vil vide, hvorfor han ringede til netop de to betjente.

- Jeg var egentlig ikke nervøs for, at jeg skulle blive udsat for hjemmerøveri, men jeg kontaktede primært politiet for min kones skyld.

- Jeg var jo glad for, at sagen mod mig ikke blev til noget. Jeg syntes, at de havde opført sig som gode politifolk, så jeg ville gerne invitere dem på kaffe, og så kunne vi lige snakke lidt om sikkerheden også, siger Karsten Ree.

Herefter udviklede samtalen sig, og Karsten Ree forslog, at de to betjente burde besøge hans safaricamp i Kenya.

- Jeg har det ligesom i Matador, at man altid kan tilbyde en ven tag over hovedet eller et måltid mad.

Her hentyder rigmanden til Misse Møhge, der i den folkekære tv-serie gang på gang byder overlærer Andersen på mad.

Der ventes dom fredag.