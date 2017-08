Karakterbonus har ikke ført til hurtigere studiestart

Bonusordningen gør, at unge kan gange deres gennemsnit med 1,08, hvis de søger ind på en videregående uddannelse inden for to år efter at de er blevet færdige på gymnasiet eller andre adgangsgivende ungdomsuddannelser.

Tiltaget er dog ikke lykkedes. Det mener Peter Allerup, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.

- De politiske intentioner har ikke virket. Der er altså stadigvæk en del mennesker, som af forskellige grunde lige vælger at tænke sig om, selv om der hænger gulerødder for næsen af dem, siger han til Politiken.

I 2009, inden karakterbonussen trådte i kraft, begyndte 71 procent af de studerende inden for to år. I dag begynder 70 procent på en uddannelse inden for to år, viser de nye tal.

Bonusreglerne har været gældende siden 2009. De gælder ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2007 eller senere.

Over for Politiken giver en række interesseorganisationer udtryk for, at de ønsker bonusordningen afskaffet.

Uddannelsesordfører i Venstre Jakob Engel-Schmidt vil gerne se nærmere på ordningen, når regeringspartiet har haft tid til at kigge på tallene.

- Det giver selvfølgelig anledning til at se på, om karakterbonussen har den ønskede effekt. Der er jo ingen grund til at have en ordning eller et regelsystem, der ikke virker efter hensigten, siger Engel-Schmidt til Politiken.

Ordningen har tidligere været stærkt omdiskuteret og kritiseret af både politikere, eksperter, universitetsrektorer og gymnasielærere.

Der kan gives dispensation fra reglerne, så karakterbonussen gælder i yderligere to år, for eksempel hvis ansøgeren har aftjent værnepligt.