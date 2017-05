Kampagne om hpv-vaccine burde være kommet før

Sådan siger Thomas Larsen, der er overlæge ved Aalborg Universitetshospital og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, om Sundhedsstyrelsens nye kampagne, der skal give nuanceret og faktuel viden om hpv-vaccinen mod livmoderhalskræft.

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen har Sundhedsstyrelsen søsat den nye indsats, og deres vision er, at tilliden til vaccinen genskabes, og at flere danske piger bliver vaccineret.

Det er godt, at Sundhedsstyrelsen indser, at den ikke har formået at informere tilstrækkeligt, mener Thomas Larsen.

- Man kan godt anfægte, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke har været ude noget tidligere.

- Det er rigtig godt, at man nu erkender, at der har været et informationshul, som skal udfyldes, siger han.

Blot 17 procent af de danske piger, som er født i 2003, er færdigvaccinerede. Til sammenligning gælder det for 73 procent af pigerne fra samme årgang i Sverige. Mens hele 84 procent af pigerne fra den årgang er vaccinerede i Norge.

Flere end hver tredje forælder i Danmark er i tvivl om, hvorvidt de skal lade deres døtre vaccinere, viser en analyse, som Sundhedsstyrelsen har lavet blandt 1000 forældre til piger mellem 10 til 13 år.

Det er ønskeligt, at Sundhedsstyrelsen allerede ved de første tvivlsspørgsmål var kommet med viden og fakta om vaccinationen, mener Thomas Larsen.

- Da tvivlen begyndte at komme, skulle de med det samme have meldt klart ud, at vaccinen er sikker. Ingen havde forudset, at bekymringen skulle blive så stærk, siger han.

Han er dog ikke i tvivl om, at kampagnen vil gøre en forskel og få flere unge piger til at sige ja.

Danmark har den højeste forekomst af livmoderhalskræft i Norden. Hvert år dør knap 100 danske kvinder af kræftsygdommen, som hyppigst rammer kvinder i 35-års alderen.