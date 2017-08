Kæntret skib lækker petroleum ved Thyborøn

Skibet var ved at tanke et andet skib, da det pludselig sank, højst sandsynligt fordi det ikke var stabiliseret ordentligt, fortæller Nordvestjyllands Brandvæsen til tv-stationen.

Et petroleumsskib er sunket ved Thyborøn Havn og har skabt et mindre udslip af petroleum.

Ingen besætningsmedlemmer var om bord på skibet.

Skibet står nu med bagenden på bunden i havnen, og Beredskabsstyrelsen er på vej med blandt andet en kran for at få hevet skibet op.

Forsvarets Operationscenter bekræfter over for Ritzau, at man er bekendt med, at et skib er kæntret i havnen ved Thyborøn.

Men når det er sket inde på havneområdet, ligger opgaven hos det lokale beredskab og ikke hos Forsvaret, oplyser vagtholdslederen.