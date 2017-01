KL's formand, Martin Damm (V), mener, at staten er skyld i bureaukrati i kommunerne.

KL giver Christiansborg skyld for bureaukrati i kommunerne

Det er positivt, at regeringen vil hjælpe kommunerne med at luge ud i bureaukrati, mener kommunernes formand.

Men det er pudsigt, når ministeren mener, at det er kommunernes selvpålagte bureaukrati, der skal luges ud i.

Det er positivt, at økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) vil hjælpe kommunerne med at fjerne bureaukrati i kommunerne.

Det mener formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V).

- Det er en lidt spøjs udmelding. For vores største udfordring er al den bureaukrati, som staten presser ned over kommunerne, siger Damm.

Borgmestre, kommunaldirektører og økonomiudvalg fra hele landet deltager torsdag og fredag i Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg.

Det er i den forbindelse, at Ammitzbøll har udtalt sig om kommunernes bureaukrati. Finansminister Kristian Jensen (V) er en anden minister, som deltager ved begivenheden.

KL-formanden peger på beskæftigelsesområdet som et af de mest regulerede områder.

- Vi har målinger på, at vi har medarbejdere, som på en time bruger 45 minutter på at administrere statslige regler.

- Vi kunne godt tænke os, at de brugte tiden på at hjælpe de ledige. Da man lavede beskæftigelseslovgivningen, delte man borgerne op i fem målgrupper.

- Nu er der over 80 målgrupper, som vores medarbejdere skal sidde og administrere, fordi man finder på noget nyt på Christiansborg, siger Damm.

Han vil gerne rose Ammitzbøll for én ting i forhold til ministerens udmelding.

- Det positive er, at ministeren har fokus på, at vi skal have fjernet noget af bureaukratiet. Det er en fælles mission, vi har, siger Damm.

Ammitzbøll mener, det er et naturligt skridt, at statslige eksperter hjælper kommunerne med at rydde ud i unødigt bureaukrati. På samme måde som kommunerne kan udfordre de statslige regler.

Ministeren understreger, at forslaget ikke er ment som en provokation over for kommunerne.