Formanden for KL?s børne- og kulturudvalg, Anna Mee Allerslev (R) er stærkt imod et forsøg med kortere skoledage på 50 folkeskoler. Det er undervisningsministeren, der vil sætte gang i forsøget for at give mere frihed til skolerne.

KL frygter svækkelse af skolen med kortere dage

Anna Mee Allerslev fra Kommunernes Landsforening mener, at skoleelever har brug for flere timer med fagfolk.

Sådan siger Anna Mee Allerslev (R), formand for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, i en pressemeddelelse.

Det er bekymrende, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil sætte gang i et forsøg, som giver 50 af landets folkeskoler mulighed for at korte skoledagene af.

- Vi lykkes ikke med at bryde den negative sociale arv, hvis vi ikke tør gøre noget nyt. Jeg kan godt blive bekymret for, at vi nu åbner en ladeport til at rulle folkeskolereformen tilbage - og det er ingen tjent med, siger hun.

Forsøget med muligheden for kortere skoledage skal vare i tre år og gælde for 50 skoler. Interesserede skoler skal selv søge om at blive en del af ordningen.

Ifølge ministeren er der behov for at give mere frihed tilbage til skolerne, så de kan indrette skoledagen i forhold til de børn, der går der.

Men Anna Mee Allerslev frygter, at ministeren sætter gang i en "ustyrbar" proces, der ender med, at kommunerne ikke kan leve op til målet om en mere motiverende skoledag med forskellige fagligheder, der udfordrer alle børn.

- Vi har brug for flere timer sammen med dygtige fagfolk. Ikke færre. Hver sjette elev forlader desværre stadig folkeskolen uden de basale færdigheder i dansk og matematik, siger Anna Mee Allerslev.

Hun er bange for, at man i værste fald risikerer at fjerne vigtige ressourcer fra skolerne, herunder pædagogernes kompetencer.

- Den understøttende undervisning var jo det nybrud, der skulle sikre, at skolerne leverede en mere motiverende skoledag, hvor eleverne bevæger sig mere og får input fra forskellige kompetencer og fagligheder, lyder det.

Undervisningsminister Merete Riisagers parti, Liberal Alliance, har tidligere kraftigt kritiseret folkeskolereformen. Men efter at være kommet i regering står LA bag den.

- Udfordringen med reformen har været, at mange lærere og pædagoger ikke har følt, at de har kunnet gøre undervisningen til deres egen. Heller ikke de gode elementer såsom mere bevægelse, siger ministeren om baggrunden for det nye forsøg.